Машина каршеринга протаранила 4 автомобиля в Петербурге

Утро четверга в Санкт-Петербурге началось с аварии. На юге города арендованная иномарка врезалась в несколько припаркованных автомобилей.

ДТП произошло во Фрунзенском районе, на пересечении улиц Будапештской и Дмитрова, сообщили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Машина каршеринга врезалась в другие авто, стоявшие возле дома № 16 по улице Дмитрова, около 05:45 утра, уточнил сайт 78.ru со ссылкой на очевидцев. Арендованное транспортное средство опрокинулось на бок.

Предположительно, водитель автомобиля ехал из одного двора в другой, перепутал педали и нажал газ вместо тормоза.

Каршеринговое авто протаранило четыре стоявших машины. Два пассажира иномарки с места происшествия сбежали. Водителя увезли врачи скорой помощи. По предварительным данным, он был пьян.