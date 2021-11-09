Машина каршеринга попала в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске произошла авария с участием каршерингового авто, передает «Царьград».

ДТП случилось на проспекте Димитрова. Hyundai Solaris вписался в опору освещения. В результате столкновения машину сильно искорежило. Спасатели достали из салона 19-летнюю девушку, которая управляла иномаркой. Ей и ее пассажиру потребовалась помощь медиков. Выяснилось, что ранее женщину лишили водительских прав.