Эксклюзив 05 июля 2023, 15:55 Машина каршеринга перевернулась после ДТП на юге Москвы Источник «360»: каршеринговое авто перевернулось после аварии на юге Москвы УГИБДД

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Днем в среду на Ленинском проспекте в Москве произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Из-за столкновения машина перевернулась, сообщил источник «360».

«Произошло столкновение двух автомобилей, в том числе Volkswagen Polo. Каршеринг перевернулся», — рассказал источник.

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По его словам, водитель покинул иномарку самостоятельно, никто в аварии не пострадал.

В конце мая на Митинской улице в Москве случилась массовая авария. Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и влетел в припаркованные у обочины машины. Все иномарки получили серьезные повреждения.