Эксклюзив 22 апреля 2024, 19:43 Машина каршеринга и легковушка столкнулись на юге Москвы Источник «360»: в ДТП с каршерингом на юге Москвы пострадал один человек

Читать 360tv в

Каршеринговый Volkswagen Polo и автомобиль Lexus столкнулись в Гурьевском проезде на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, столкнувшиеся машины перекрыли одну из полос для проезда.

Реклама

В результате аварии пострадал один человек. С места происшествия его эвакуировали на вертолете и отправили в Городскую клиническую больницу имени Буянова.

В причинах и обстоятельствах аварии разберутся сотрудники полиции.