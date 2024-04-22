22 апреля 2024, 19:43
Машина каршеринга и легковушка столкнулись на юге Москвы
Источник «360»: в ДТП с каршерингом на юге Москвы пострадал один человек
Каршеринговый Volkswagen Polo и автомобиль Lexus столкнулись в Гурьевском проезде на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, столкнувшиеся машины перекрыли одну из полос для проезда.
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В результате аварии пострадал один человек. С места происшествия его эвакуировали на вертолете и отправили в Городскую клиническую больницу имени Буянова.
В причинах и обстоятельствах аварии разберутся сотрудники полиции.
ДТП
Москва
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