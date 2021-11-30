Машина из автосалона вспыхнула спустя пару часов после покупки в Новосибирске

В Новосибирске местный житель подал в суд на автосалон. Он купил там подержанную машину, которая загорелась практически сразу после покупки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам мужчины, он полностью осмотрел машину, когда приехал в салон. Он купил ее за 420 тысяч рублей. Часть денег ему пришлось взять в кредит. Мужчина поехал домой на купленной машине, но по дороге из-под капота пошел дым.

«Спустя пару минут в салон начал тянуть дым, и я резко свернул в ближайший парковочный карман. Успел дернуть рычаг капота и открыть его. Выпрыгнул из салона, гляжу в моторный отсек, а там пламя! У меня с собой даже огнетушителя не было», — поделился собеседник издания.

В тушении ему помогли люди с остановки и другие автомобилисты.

«Я остался без машины и с кредитом. Уже четыре месяца мне никак ее не могут сделать. Кормят какими-то отговорками. <…> В общем, мирно договориться у нас не получилось, поэтому я обратился за помощью к юристу», — добавил сибиряк.