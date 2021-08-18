Машина экс-гендиректора «Спартака» разбилась в Москве

Внедорожник попал в аварию в центре Москвы. Машина принадлежит бывшему гендиректору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву. Он заявил, что машину могли угнать.

Автомобиль попал в ДТП под метромостом рядом с Белым домом, сообщил РЕН ТВ. Судя по всему, Range Rover врезался в мачту освещения, а затем перевернулся. Водителя за рулем не оказалось, так как он скрылся с места еще до прибытия экстренных служб.

Владельцем авто является экс-гендиректор «Спартака» Хохлачев. По его словам, он не имеет отношения к аварии и уже давно не находится в столице. Также Хохлачев сомневается, что в машине мог ехать его сын — хоккеист Александр Хохлачев.

«Я сейчас нахожусь в Сочи. Не знаю, [кто был за рулем], я думаю, может, [машину] угнали — пока ничего не могу сказать, я выясняю, [что произошло с автомобилем]», — заявил мужчина.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Также они выясняют, кто был за рулем внедорожника во время ДТП.

Игорь Хохлачев на протяжении долгого времени фактически руководил «Спартаком». Сейчас за клуб играет его сын.