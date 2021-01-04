Машина ДПС спасла автобус с детьми от аварии под Челябинском

Автомобиль вылетел на встречку, где ехал автобус с детской спортивной командой из Южноуральска. Лобового столкновения удалось избежать благодаря машине ДПС, сопровождавшей школьников. Правоохранители успели подставить свой автомобиль.

Во время аварии автобус с детьми ехал по дороге между Миассом и Златоустом, пишет газета «Известия». В какой-то момент со встречной полосы выскочила легковушка. Спортсменов сопровождала машина ДПС, которая успела обогнать автобус. В итоге основной удар пришелся именно на автомобиль правоохранителей. После столкновения с машиной сопровождения легковушка врезалась в автобус.

На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль влетел в машину ДПС лоб в лоб. Оба транспортных средства сильно пострадали. У автобуса можно заметить повреждение бампера с правой стороны.

Источник фото: vk.com/nashregion74

Согласно предварительной информации, в результате аварии погиб один человек. Различные травмы получили несколько человек, среди которых полицейский. Из детей никто не пострадал. Сейчас все причины и обстоятельства столкновения выясняются.