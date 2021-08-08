Машина ДПС попала в аварию в Москве

Патрульная машина ДПС попала в аварию на Ленинградском шоссе в Москве. В результате пострадал один человек. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

В МВД подтвердили факт ДТП, уточнив, что машины столкнулись в районе дома 94, корпус 1. Травмы получил один человек, добавили в ведомстве.

На кадрах с места происшествия видно, что у полицейской Skoda сильно помят капот, а у иномарки, с которой она столкнулась, разбита задняя часть. Причем патрульный автомобиль стоит на проезжей части, а вторая машина, вероятно, улетела с трассы, заехав задними колесами на тротуар.

По информации РЕН ТВ, травмы получила 36-летняя женщина, которая находилась в съехавшей с шоссе иномарке. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.