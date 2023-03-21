21 марта 2023, 18:15
Машина без водителя въехала в полицейский автомобиль в Кургане
В Кургане автомобиль без водителя въехал в машину сотрудников полиции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД России по Курганской области.
Ситуация произошла на улице Красина. Владелец автомобиля припарковал машину и ушел. Спустя время он дистанционно запустил двигатель транспортного средства, из-за чего оно врезалось в Nissan и полицейский автомобиль Lada Granta, который принадлежал сотрудникам отделения полиции.
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Владельца машины привлекли к административной ответственности.
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ДТП
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