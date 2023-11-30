Эксклюзив 30 ноября 2023, 19:55 Машина автошколы загорелась на проезжей части в Москве Источник «360»: учебный автомобиль загорелся на востоке Москвы Freepik

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Автомобиль марки Skoda Octavia загорелся на дороге в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Пожар начался в машине автошколы прямо на проезжей части. Причиной случившегося стало возгорание торпеды в салоне автомобиля. По данным источника, в результате случившегося никто не пострадал.

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Возгорание площадью один квадратный метр удалось локализовать. Автомобиль пришлось обесточить.

Несколько дней назад в Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар. Дым распространился в сторону Крылатской улицы. Водителей эвакуировали, обошлось без пострадавших.