30 ноября 2023, 19:55
Машина автошколы загорелась на проезжей части в Москве
Источник «360»: учебный автомобиль загорелся на востоке Москвы
Автомобиль марки Skoda Octavia загорелся на дороге в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
Пожар начался в машине автошколы прямо на проезжей части. Причиной случившегося стало возгорание торпеды в салоне автомобиля. По данным источника, в результате случившегося никто не пострадал.
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Возгорание площадью один квадратный метр удалось локализовать. Автомобиль пришлось обесточить.
Несколько дней назад в Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар. Дым распространился в сторону Крылатской улицы. Водителей эвакуировали, обошлось без пострадавших.
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