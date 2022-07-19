19 июля 2022, 02:15
Машина Audi Q5 загорелась в Выборгском районе
Пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло на Полюстровском проспекте около часа дня. На место происшествия прибыли спасатели. Огонь удалось ликвидировать уже спустя полчаса. В тушении приняли участие пять человек личного состава, а также одна единица спецтехники. Информации о погибших или пострадавших не поступало.