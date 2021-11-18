Ребенок бросил кота под колеса машин в Клину. Видео

В Тверской области маленький ребенок бросил кота под колеса проезжавшего автомобиля. Водитель успел затормозить. Он поймал животное и отвез в частный сектор.

Автомобилист опубликовал видео своей поездки в паблике «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети «ВКонтакте».

Сначала мужчина решил, что ребенок хотел перебежать дорогу. Мать мальчика, добавил он, находилась недалеко и была нетрезва. Оказалось, под колеса машин полетел кот. Водитель сбросил скорость и остановился у обочины.

«Ребенок, конечно, не виноват, что его не научили обращаться с животными. А вот пьяная мать — это страшно. Надеюсь, нужные органы проверят мать на вменяемость», — написал автор видео.

Он пояснил, что кот спасен. Животное отвезли в частный сектор — «подальше от извергов».