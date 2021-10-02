Mash: врачи достали последнюю пулю из пермского стрелка Бекмансурова

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова снова прооперировали. Из него достали последнюю пулю.

Об этом сообщил Теlеgrаm-канал Mash. Сейчас стрелка ввели в медикаментозный сон и отменили ему препараты для повышения давления.

По данным врачей, состояние Бекмансурова стабильно тяжелое, но имеет положительную динамику. Пока его держат в реанимации и интенсивной терапии. Стрелка усиленно охраняют — даже медсестры заходят к нему с сопровождением.

Двоих пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете выписали из больницы. Еще одного перевели в ковидное отделение из-за положительного ПЦР-теста.

Ранее психиатр Владимир Крупин рассказал, мог ли Бекмансуров действительно потерять память. По словам врача, у него может быть временная амнезия.

Если же стрелок, который в прошлом уже сумел обвести вокруг пальца психологов, чтобы получить разрешение на оружие, снова попытается обмануть, то его смогут вывести на чистую воду. Есть много тестов, которые позволяют проверить состояние памяти.