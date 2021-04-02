Mash: блогерша Картье Бугатти попала в психушку после попытки суицида

Известная в блогосфере под именем Картье Бугатти уроженка Самары Кристина Степанова попала в психиатрическую клинику Москвы после попытки суицида. Как сообщил Telegram-канал Mash, уйти из жизни блогерша решила после ссоры с парнем.

По данным издания, в отель на Ленинградском шоссе одновременно прибыли полиция и скорая помощь. Службы вызвала сама блогерша, когда осознала последствия своих действий. Правоохранителям она объяснила, что решилась на такой шаг из-за поведения своего молодого человека.

Правоохранители начали выяснять все обстоятельства случившегося. Общение с врачами для Картье Бугатти оказалось коротким. Узнав о ее намерениях, врачи забрали ее в психиатрическую клинику.

«Московский комсомолец» уточнил, что звезда социальных сетей вместе со своим молодым человеком два дня подряд не выходили из номера, опустошая бутылки с алкоголем. Утром в четверг, 1 апреля пара поругалась и молодой человек покинул номер.

Степанова сразу вызвала экстренные службы и встретила их в сильно нетрезвом состоянии. Беспокоясь за состояние пациентки ее забрали на лечение в специализированную клинику.