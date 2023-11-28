Происшествия 28 ноября 2023, 15:34 Маршрутный автобус загорелся во время движения в Челябинске

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ЧП с маршрутным автобусом произошло утром 28 ноября в Ленинском районе Челябинска. Транспортное средство загорелось во время движения. Об этом написал сайт URA.RU в ГУ МЧС по региону.

На место происшествия выезжала пожарная автоцистерна и четыре человека личного состава МЧС. По словам очевидцев, маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».

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Пострадавших в результате случившегося нет.