28 ноября 2023, 15:34
Маршрутный автобус загорелся во время движения в Челябинске
ЧП с маршрутным автобусом произошло утром 28 ноября в Ленинском районе Челябинска. Транспортное средство загорелось во время движения. Об этом написал сайт URA.RU в ГУ МЧС по региону.
На место происшествия выезжала пожарная автоцистерна и четыре человека личного состава МЧС. По словам очевидцев, маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».
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Пострадавших в результате случившегося нет.
Челябинск
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