Эксклюзив 27 августа 2023, 22:52 Маршрутный автобус в Москве наехал на пешехода Источник «360»: в Ясенево в Москве маршрутный автобус наехал на пешехода Pixabay

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В Ясенево в Москве маршрутный автобус наехал на пешехода, сообщил источник «360». ДТП произошло в вечером в воскресенье.

Примерно в 21:30 в экстренные службы поступило сообщение о наезде на пешехода на улице Вильнюсская в ЮЗАО. Автобус, следуя от улицы Генерала Тюленева в сторону улицы Рокотова совершило наезд на пешехода.

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Прибывшая на место ДТП полиция перекрыла две полосы в сторону Новоясеневского проспекта. На место выехала скорая помощь, позже потребовалась еще одна карета. Пострадавшего пешехода госпитализировали в ГКБ имени Юдина. Сотрудники второй скорой помощи осмотрели пассажирку автобуса.

Днем 27 августа в Северном округе Москвы в Войковском районе столкнулись автомобили Mercedes и такси. В результате аварии погиб один человек.