Маршрутный автобус сгорел в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Маршрутный автобус сгорел на улице 70-летия Октября в Юбилейном микрорайоне Краснодара в понедельник, 10 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 8:54. Прибывшие на место спасатели установили, что горит пассажирский автобус. Пламя успело распространиться на площади восемь квадратных метров, пишет сайт «Юга.ру».

Огонь был ликвидирован в 9:06. На месте работали семь человек и две единицы техники. Пострадавших нет.