Важное 02 декабря 2022, 11:42 Маршрутный автобус попал под обстрел ВСУ в центре Донецка Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле автобуса в Донецке

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Маршрутный автобус в Киевском районе Донецка попал под обстрел националистов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК, написал ТАСС.

«ВСУ открыли огонь из „Градов“ по центру Донецка, зафиксированы прилеты в районе торгового центра „Донецк Сити“. Есть раненые», — заявили в представительстве.

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Факт обстрела автобуса подтвердил и мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram. По его словам, речь идет об автобусе №17. Telegram-канал «АГС_Z_Донбасса» написал о том, что автобус атаковали возле магазина «Молоко», есть информация о раненых. Скорая помощь выехала на место происшествия.

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По данным представительства ДНР в СЦКК, из населенного пункта Орловка в 11:20 ВСУ выпустили восемь ракет из БМ-21 «Град».