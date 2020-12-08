Маршрутка загорелась в центре Челябинска

Представитель городского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева объяснила, что у маршрутки на ходу загорелся моторный отсек. На момент ЧП в салоне не было пассажиров, а водителю удалось вовремя выскочить из кабины. Пожарные оперативно справились с огнем.

Отмечается, что аналогичный случай произошел в Челябинске в минувшую субботу. На проспекте Ленина сгорел маршрутный ПАЗ-3205.