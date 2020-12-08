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    08 декабря 2020, 18:20

    Маршрутка загорелась в центре Челябинска

    Артур Блянихов

    В центре Челябинска в 200 метрах от пединститута загорелся микроавтобус Hyundai, передает «Царьград».

    Представитель городского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева объяснила, что у маршрутки на ходу загорелся моторный отсек. На момент ЧП в салоне не было пассажиров, а водителю удалось вовремя выскочить из кабины. Пожарные оперативно справились с огнем.

    Отмечается, что аналогичный случай произошел в Челябинске в минувшую субботу. На проспекте Ленина сгорел маршрутный ПАЗ-3205.