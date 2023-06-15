Эксклюзив 15 июня 2023, 10:57 Маршрутка загорелась на юге Москвы Источник «360»: маршрутка вспыхнула на улице Бирюлевской в Москве

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Маршрутка загорелась в Южном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Маршрутка вспыхнула на проезжей части на улице Бирюлевская около дома 51, корпус 1. Пламя охватило все транспортное средство. Были ли люди в маршрутке, неизвестно, о пострадавших пока не сообщается. К месту происшествия направили спасателей.

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Накануне на Садовом кольце рядом со Смоленской площадью в Москве задымился люксовый автомобиль Lamborghini. По данным МЧС, иномарку удалось потушить до приезда пожарных. В результате ЧП никто не пострадал. Сообщалось, что за рулем спорткара находился певец Nikolaos.