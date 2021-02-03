Маршрутка вылетела в кювет под Петербургом. Один человек погиб

В Ленинградской области один человек погиб и четверо пострадали в аварии с маршрутным такси. Оно слетело в кювет на Приморском шоссе.

ДТП произошло в 16:45 на дороге на Зеленогорск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Транспортное средство не доехало около 400 метров до поселка Солнечное.

Предварительно установлено, что водитель маршрутки, ехавшей по маршруту № 305, не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадали четыре человека — у них травмы различной степени тяжести. Один человек скончался.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга уточнил, что погибла женщина 1949 года рождения. В больницу увезли 19-летнего молодого человека и его ровесницу.

По данным СМИ, маршрутка врезалась в столб линии электропередач, а потом перевернулась. Пострадавших из-под тяжелого транспортного средства помогали вызволять проезжавшие мимо водители.

Одна из пассажирок микроавтобуса рассказала, что прямо перед аварией водитель подобрал двух человек. резко тормозил, а потом разгонялся, «как умалишенный».

Причину дорожно-транспортного происшествия выясняют дознаватели.