28 декабря 2019, 08:12
Маршрутка врезалась в «Камаз» в Омске. Пострадали семь человек
Маршрутка с пассажирами врезалась в «Камаз» на одном из мостов в Омске. В результате аварии семь человек получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.
ДТП произошло утром 28 декабря. Водитель маршрутки Ford Transit ехал по маршруту № 225 и врезался в «Камаз». Машины столкнулись на Ленинградском мосту. На кадрах с места аварии видно, что маршрутка сильно пострадала.
«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса, шесть из них госпитализированы», — отметили в пресс-службе.
Всего в момент столкновения в маршрутке ехали 10 человек. Сейчас на мосту работают следователи и бригада скорой помощи. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.