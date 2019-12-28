Маршрутка врезалась в «Камаз» в Омске. Пострадали семь человек

ДТП произошло утром 28 декабря. Водитель маршрутки Ford Transit ехал по маршруту № 225 и врезался в «Камаз». Машины столкнулись на Ленинградском мосту. На кадрах с места аварии видно, что маршрутка сильно пострадала.

Источник фото: Управление МВД России по Омской области

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса, шесть из них госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

Всего в момент столкновения в маршрутке ехали 10 человек. Сейчас на мосту работают следователи и бригада скорой помощи. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.