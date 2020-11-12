Маршрутка врезалась в дерево в Петербурге

Микроавтобус № 227 двигался по улице Типанова. Рядом с домом № 24 его подрезала легковушка, из-за этого ТС вынесло с проезжей части. После этого маршрутка врезалась в дерево.

Нарушитель скрылся с места ДТП. Во время происшествия в салоне микроавтобуса сидели пассажиры.

Ранее на севере Москвы автобус и легковушка попали в аварию. Водитель легкового авто получил смертельные травмы.