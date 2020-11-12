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    12 ноября 2020, 11:37

    Маршрутка врезалась в дерево в Петербурге

    Алена Макаренко

    Автолюбитель подрезал маршрутку на дороге, из-за чего та съехала с проезжей части и врезалась в дерево в Московском районе Санкт-Петербурга. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщило информационное агентство «Невские новости».

    Микроавтобус № 227 двигался по улице Типанова. Рядом с домом № 24 его подрезала легковушка, из-за этого ТС вынесло с проезжей части. После этого маршрутка врезалась в дерево.

    Нарушитель скрылся с места ДТП. Во время происшествия в салоне микроавтобуса сидели пассажиры.

    Ранее на севере Москвы автобус и легковушка попали в аварию. Водитель легкового авто получил смертельные травмы.