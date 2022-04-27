Маршрутка врезалась в дерево в Кемерове

ДТП с участием маршрутки произошло в Кемерове. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на очевидцев.

Маршрутка врезалась в дерево рядом с остановкой. Водитель рассказал, что пытался избежать столкновения с другой машиной, из-за чего и произошла авария.

«В салоне автобуса в момент ДТП находились четыре человека, никто не пострадал, нанесен материальный ущерб, на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробная информация будет позже», — рассказали в пресс-службе Кемеровской дорожной полиции.