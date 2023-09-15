15 сентября 2023, 18:06
Маршрутка влетело в дерево в Саратове
Семь человек госпитализировали после ДТП с маршруткой в Саратове
В Саратове маршрутный микроавтобус врезался в дерево. В результате аварии пострадали восемь человек, из них семи потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
В ДТП в районе 3-й Дачной улицы попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 46а.
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«На Международной улице водитель не справился с управлением и въехал в дерево», — отметили в пресс-службе.
Пострадали восемь человек, семеро из них отправили в больницу. Один пострадавший от госпитализации отказался.
На место по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина выехал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.
Оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим поручили региональному Минздраву.
Саратов
ДТП
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