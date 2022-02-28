Двух женщин сбила маршрутка в Белгороде

В Белгороде случилось ДТП, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на пересечении улиц Преображенской и Вокзальной. Автобус сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате они получили травмы и попали в больницу. Также пострадала одна из пассажирок автобуса. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.