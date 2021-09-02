Маршрутка улетела в кювет в Челябинской области

Микроавтобус с пассажирами, который ехал из города Карталы в поселок Локомотивный в Челябинской области, вылетел в кювет. Пострадали семь человек. Среди них есть ребенок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД региона.

«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-322130, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

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По данным полиции, травмы различной степени тяжести получили водитель микроавтобуса, пятеро взрослых пассажиров и ребенок 2009 года рождения. Все пострадавшие обратились за помощью к медикам. Работники ГИБДД устанавливают причины аварии. Информации о том, почему водитель увел машину в кювет, пока нет.

В прокуратуре Челябинской области рассказали, что в аварию попала маршрутка, которая курсировала между поселками Варна и Локомотивный. Надзорное ведомство проверит соблюдение закона о пассажирских перевозках.

Накануне маршрутка попала в аварию в Омске. В нее врезался кроссовер, после чего автобус перевернулся. Травмы получили восемь человек.