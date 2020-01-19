Маршрутка столкнулась с легковушкой в Подмосковье. Есть жертвы

На Ярославском шоссе в Подмосковье столкнулись маршрутка с легковым автомобилем. Один человек погиб, сообщил корреспондент «360» с места событий.

Четверо пассажиров микроавтобуса пострадали, они были зажаты в салоне, и их пришлось извлекать спасателям при помощи спецтехники. Сейчас пострадавшие доставлены в городскую больницу.

В распоряжении «360» появилось видео с места ДТП. На нем видно, что на месте работают медики и полиция. Причины аварии устанавливают инспекторы ГИБДД Московской области.