Маршрутка столкнулась с легковушками в Люберцах. Пострадали 5 человек

Маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями в подмосковном городском округе Люберцы. В результате аварии различные травмы получили пять человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 14:30 в районе четвертого километра дороги Москва — Касимов произошло столкновение маршрутки марки Mercedes, легковых Chevrolet и Toyota», — привело слова сотрудника пресс-службы РИАМО. Согласно предварительной информации, во время аварии пострадали пять человек. Все они находились в маршрутке. На месте продолжают работать инспекторы, правоохранители и другие специалисты. Пока все причины и обстоятельства ДТП в Подмосковье выясняются.