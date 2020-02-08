Маршрутка столкнулась с фурой в Воронежской области. 3 человека погибли
«ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло неподалеку от села Варваровки. Три человека погибли и шесть пострадали», — сообщил ТАСС со ссылкой на ЕДДС Верхнемамонского района.
Собеседник добавил, что пострадавших направили в Павловскую районную больницу. Пять человек в тяжелом состоянии. В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, сообщили, что ДТП произошло в районе 01:00 8 февраля.
По данным регионального УМВД, авария произошла потому, что водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время по ней ехал грузовик MAN. Автомобили столкнулись лоб в лоб. Погиб водитель частного микроавтобуса и два пассажира.
На месте аварии работает полиция. Более подробной информации об аварии пока нет.