Маршрутка спровоцировала массовую аварию в Волгограде

Массовое ДТП произошло 25 января на улице Рокоссовского в Волгограде.

Как журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, аварию спровоцировало маршрутное такси. Оно врезалось в ехавший впереди автомобиль Renault Logan, а тот от полученного удара отлетел на Hyundai Creta и Lada.

Позже установили, что маршрутка № 98 в момент аварии передвигалась без пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал, автомобили получили различные повреждения. У Renault Logan оказался помятым багажник, сообщают novostivolgograda.ru.