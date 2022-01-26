facebook_pixel
    26 января 2022, 11:35

    Маршрутка спровоцировала массовую аварию в Волгограде

    Полина Гребенщикова

    Массовое ДТП произошло 25 января на улице Рокоссовского в Волгограде.

    Как журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, аварию спровоцировало маршрутное такси. Оно врезалось в ехавший впереди автомобиль Renault Logan, а тот от полученного удара отлетел на Hyundai Creta и Lada.

    Позже установили, что маршрутка № 98 в момент аварии передвигалась без пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал, автомобили получили различные повреждения. У Renault Logan оказался помятым багажник, сообщают novostivolgograda.ru.