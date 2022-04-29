Фургон сбил женщину и ребенка на юго-востоке Москвы

Женщина и ребенок попали под колеса фургона юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Появилось фото с места происшествия.

Источник фото: телеканал «360»

По предварительной информации, женщина и ребенок выходили из трамвая на улице Красноказарменной. Водителю проезжающей мимо «Газели» стало плохо и он наехал на пешеходов, женщина оказалась под автомобилем.

На место происшествия приехали бригады скорой помощи, полиция, дорожные комиссары и МЧС. Точное состояние пострадавших неизвестно, с ними работают медики.

Ранее на северо-востоке столицы столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на пешеходную зону, сбив женщину и двух маленьких детей.