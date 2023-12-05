Происшествия 05 декабря 2023, 01:47 Маршрутка сбила женщину и протаранила остановку в Нижнем Тагиле Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле сбил женщину и влетел в остановку с людьми РИА «Новости»

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Водитель маршрутки сбил женщину на дороге и влетел в остановку с людьми в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло в понедельник, 4 декабря. По предварительной версии, водитель маршрутного автобуса не стал уступать дорогу пассажирам трамвая, что привело к наезду на женщину. После этого маршрутка выехала за пределы проезжей части и протаранила остановку.

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«Одну пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Данная информация уточняется», — указали в ведомстве.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия. Прокуратура Тагилстроевского района взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ранее два легковых автомобиля и две маршрутки утроили ДТП в Москве. Авария произошла на Химкинском бульваре в районе Южное Тушино.