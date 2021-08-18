Маршрутка сбила пенсионерку в Волгоградской области

Пожилая женщина попала под колеса маршрутного такси в городе Волжский под Волгоградом. Авария произошла на улице Энгельса возле дома № 3. Об этом информирует novostivolgograda.ru.

По версии следствия, 50-летний шофер пассажирского микроавтобуса «ГАЗ-322132», выезжая на проспект Ленина с улицы Энгельса, не пропустил 66-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель «ГАЗели» сбежал с места аварии. Скорую помощь пенсионерке вызвали прохожие. Женщину увезли в больницу. О состоянии ее здоровья не сообщается.

Полицейские установили личность сбежавшего водителя маршрутки. Во время аварии пассажиров в салоне «ГАЗели» не было.

По факту ДТП с пострадавшей проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.