Маршрутка сбила и протащила по дороге мотоциклиста в Мытищах. Мужчина погиб

Мотоциклист погиб в ДТП с маршруткой в Мытищах. Авария случилась на перекрестке улиц Семашко и Веры Волошиной. Последствия аварии снял на видео очевидец. Запись появилась в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Смертельное ДТП произошло в 16:58. Информацию об этом подтвердили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, водитель маршрутки мог не заметить мотоциклиста. Он сбил его и еще какое-то время протащил по асфальту, когда тот был под автобусом. Пострадавший скончался на месте происшествия.