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    04 августа 2021, 17:54

    Маршрутка сбила и протащила по дороге мотоциклиста в Мытищах. Мужчина погиб

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Мотоциклист погиб в ДТП с маршруткой в Мытищах. Авария случилась на перекрестке улиц Семашко и Веры Волошиной. Последствия аварии снял на видео очевидец. Запись появилась в распоряжении «360».

    Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    Смертельное ДТП произошло в 16:58. Информацию об этом подтвердили в региональном главке МВД.

    По предварительным данным, водитель маршрутки мог не заметить мотоциклиста. Он сбил его и еще какое-то время протащил по асфальту, когда тот был под автобусом. Пострадавший скончался на месте происшествия.