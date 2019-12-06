Маршрутка с пассажирами влетела в ограждение в Челябинске

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Челябинске. Водитель маршрутки не справился с управлением, врезался в ограждение и сбил пешехода. Он впал в кому.

Авария произошла около 09:15 в пятницу на пересечении проспекта Победы и Российской улицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Полицейские выяснили, что за рулем транспортного средства, следовавшего по маршруту № 478, находился 55-летний мужчина. Потеряв управление, он вылетел с проезжей части и практически снес ограждение перильного типа. После этого маршрутка наехала на пешехода и столкнулась со стойкой рекламной конструкции.

Сбитого мужчину госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники городской ГИБДД. Проводится административное расследование. Находившиеся в микроавтобусе люди не пострадали.

В пресс-службе администрации Челябинска РИА «Новости» рассказали, что в городской клинической больнице № 5 находится 42-летний мужчина. Ему диагностировали ушибы головного мозга и грудной клетки. Пострадавший в аварии впал в кому.