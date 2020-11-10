10 ноября 2020, 14:00
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Челябинске
ДТП с участием маршрутки случилось в Челябинске. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.
Водитель маршрутки не справился с управлением, в результате транспортное средство перевернулось. Внутри маршрутки находились пассажиры. Пострадавших нет.
«Автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе ведомства», — рассказали в пресс-службе ведомства.