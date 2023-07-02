Происшествия 02 июля 2023, 20:35 Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с КамАЗом в Челябинске ГИБДД Челябинска: 9 человек пострадали в результате столкновения маршрутки с КамАЗом Freepik

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Маршрутка перевернулась на Свердловском проспекте в Челябинске после столкновения с КамАЗом. Об этом сообщило отделение пропаганды Безопасности Дорожного Движения ГИБДД города в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в 18:05 по местному времени. По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ с автоприцепом и Ford Transit. В результате аварии микроавтобус влетел в электроопору, после чего опрокинулся на крышу.

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Предварительно, пострадали девять человек. Шестерых, включая ребенка, госпитализировали в медучреждения города. Трое получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались. На месте работают экстренные службы.

Утром 1 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Горячего Ключа случилось ДТП — перевернулась фура, перевозившая нектарины. Из-за аварии пришлось перекрыть движение на одной из полос.