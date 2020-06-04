Маршрутка с пассажирами налетела на столб в Йошкар-Оле. Кадры с места

Серьезная авария произошла утром 4 июня в Йошкар-Оле. Там маршрутка въехала в фонарный столб. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

ЧП случилось около 09:00 на улице Воинов-Интернационалистов между остановками «Госархив» и «Микрорайон Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону, а также сайт "МК". Водитель в результате аварии погиб. Среди пострадавших — один ребенок.

Источник фото: пресс-служба МВД по региону

В региональном МЧС ТАСС заявили, что спасатели выехали на место ЧП. Им пришлось вытаскивать из поврежденного салона людей. Местный портал «Рrо Город» написал, что водителя маршрутки буквально зажало в искореженной машине. В операции участвовали 18 человек и шесть единиц техники.

МВД выяснит все причины и обстоятельства случившегося.