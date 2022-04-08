Маршрутка с людьми утонула в тоннеле на МКАД

Маршрутка утонула в тоннеле на МКАД, который затопило из-за растекшегося ручья. В микроавтобусе Iveco ждут помощи два человека. Вода уже поднялась до сидений. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Уровень воды уже поднялся до сидений. Это произошло в тоннеле на 26-м километре МКАД. По данным источника, тоннель затопил растекшийся Попов ручей.

Для вызволения машины и спасения людей запросили усиленный трос. Маршрутка уже наполовину скрылась под водой. Внутри как минимум два человека.

Ранее в центре Москвы загорелся девятиэтажный дом. По данным «360», произошло возгорание электрического щитка на шестом этаже. Люди кричали о помощи из окон. Эвакуировали 24 человека. Восьмерых жильцов спасли. Один человек пострадал, по сведениям от нашего источника в экстренных службах, он весил 250 килограммов. Его пытались забрать на машине скорой. Возгорание ликвидировали.