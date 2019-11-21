  • Маршрутка протаранила на светофоре две легковушки в Петербурге

    21 ноября 2019, 22:36

    Ирина Нагайникова

    Днем 21 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали пятеро человек, сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

    Водитель маршрутки на светофоре протаранил легковой автомобиль, который от удара врезался в стоящий впереди Mercedes.

    Как сообщил портал «Дни.ру», в аварии пострадали пятеро пассажиров маршрутного такси. Их доставили в больницу в среднетяжелом состоянии.

    Проводится проверка обстоятельств ДТП.