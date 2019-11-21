Маршрутка протаранила на светофоре две легковушки в Петербурге

Водитель маршрутки на светофоре протаранил легковой автомобиль, который от удара врезался в стоящий впереди Mercedes.

Как сообщил портал «Дни.ру», в аварии пострадали пятеро пассажиров маршрутного такси. Их доставили в больницу в среднетяжелом состоянии.

Проводится проверка обстоятельств ДТП.