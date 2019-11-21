Маршрутка протаранила на светофоре две легковушки в Петербурге
Днем 21 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали пятеро человек, сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
Водитель маршрутки на светофоре протаранил легковой автомобиль, который от удара врезался в стоящий впереди Mercedes.
Как сообщил портал «Дни.ру», в аварии пострадали пятеро пассажиров маршрутного такси. Их доставили в больницу в среднетяжелом состоянии.
Проводится проверка обстоятельств ДТП.