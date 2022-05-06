Маршрутка перевернулась во Владимирской области

Во Владимирской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла накануне ночью на федеральной трассе М-7. Водитель маршрутки потерял управление, после чего она перевернулась, врезавшись в разделительный барьер. В результате одна из пассажирок погибла. Еще два человека получили травмы, в том числе 12-летний ребенок. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.