Эксклюзив 26 августа 2023, 17:27 Маршрутка перевернулась в Дорогомилове «360»: маршрутка перевернулась под Киевским путепроводом в Москве Vladimir Baranov/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Пассажирское маршрутное такси Mercedes перевернулось под Киевским путепроводом в районе Дорогомилово в Москве. Подробности ДТП сообщил источник «360».

Авария произошла 26 августа около 16:40. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Во время аварии никто не пострадал, разлива топлива нет.

Реклама

Движение транспорта по одной из полос рядом с местом аварии по направлению из центра временно перекрыли. Детали происшествия выяснят специалисты. Пока неизвестно, были ли в маршрутке пассажиры.

Ранее три человека получили травмы в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. Средство общественного транспорта и легковушка столкнулись на проспекте Героев. В больницу доставили пассажира микроавтобуса и двух человека из легкового автомобиля.