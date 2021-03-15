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    15 марта 2021, 14:39

    Маршрутка перевернулась в Балашихе

    Два человека пострадали в Балашихе, где перевернулась маршрутка

    Екатерина Андронова, Наза Салех Захи

    Маршрутное такси перевернулось в Балашихе. Два человека, которые находились в машине, пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Авария случилась на 22-м километре М7 «Волга».

    «Легковушка совершила столкновение с маршруткой, в результате чего маршрутка опрокинулась. В ней находились три человека. Двое получили повреждения», — рассказал представитель ведомства.

    На месте ЧП работает полиция. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. В паблике «Подслушано Балашиха» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в ДТП попала маршрутка №473.