Маршрутка перевернулась в Балашихе

Маршрутное такси перевернулось в Балашихе. Два человека, которые находились в машине, пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась на 22-м километре М7 «Волга».

«Легковушка совершила столкновение с маршруткой, в результате чего маршрутка опрокинулась. В ней находились три человека. Двое получили повреждения», — рассказал представитель ведомства.

На месте ЧП работает полиция. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. В паблике «Подслушано Балашиха» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в ДТП попала маршрутка №473.