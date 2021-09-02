Маршрутка опрокинулась в Омске. Пострадали 8 человек

Кроссовер Mitsubishi Outlander влетел в маршрутку на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Маркса в Омске. От удара микроавтобус завалился на правый бок. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, женщина 1979 года рождения, выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с пассажирским автобусом, в котором находились 12 человек. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате пострадали восемь человек», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба УМВД по Омской области

По данным полиции, трех пассажиров маршрутки увезли в больницу. Еще пяти ехавшим в микроавтобусе госпитализация не понадобилась. Их отпустили на лечение по домам. Правоохранители осмотрели женщину, которая была за рулем кроссовера, и отпустили ее. В отношении нее составили административный протокол по статье «Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора».

Полицейские также увидели нарушение и в действиях водителя маршрутного автобуса. Сейчас они проводят проверку и изучают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.