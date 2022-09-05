Происшествия 05 сентября 2022, 19:06 Поделиться Telegram

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Viber Маршрутка опрокинулась под Волгоградом. Пять человек пострадали

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Серьезное ДТП произошло в городе Волжский на перекрестке улиц Карбышева и Королева. Там столкнулись легковушка и микроавтобус. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

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«Газель» упала на бок в результате столкновения. У легкового автомобиля Lada сильно повредилась передняя часть кузова. В результате столкновения пять человек пострадали. В больницу имени Самуила Фишера доставили двух женщин 52 и 73 лет.

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