Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

05 сентября 2022, 19:06

Маршрутка опрокинулась под Волгоградом. Пять человек пострадали

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в городе Волжский на перекрестке улиц Карбышева и Королева. Там столкнулись легковушка и микроавтобус. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Реклама

«Газель» упала на бок в результате столкновения. У легкового автомобиля Lada сильно повредилась передняя часть кузова. В результате столкновения пять человек пострадали. В больницу имени Самуила Фишера доставили двух женщин 52 и 73 лет.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама