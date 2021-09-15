Маршрутка и легковушка столкнулись на западе Москвы

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на западе Москвы, сообщил источник «360». Пострадал один из водителей.

ДТП произошло на Можайском шоссе возле дома 45Б. У пострадавшего водителя зафиксировали травмы и инсульт. Вероятно, именно это и стало причиной происшествия, отметил источник «360». Водитель какого транспортного средства пострадал пока не уточняется.

О других пострадавших информации пока не поступало.

В Челябинской области случилось ДТП с участием 19 машин. Авария произошла в Златоусте на железнодорожном перегоне. Машины столкнулись из-за гудрона, разлитого дорожными рабочими. В ДТП, как уточнялось, попали 14 легковушек и пять «Газелей».

Не всегда головная боль является признаком инсульта. Более того, у этого серьезного заболевания совершенно другие основные признаки. Врач-невролог Юрий Андрусов в беседе с «360» рассказал, на что в состоянии человека необходимо обращать внимание, что делать, если вы заметили признаки инсульта, и как помочь близкому в восстановлении после перенесенного недуга.