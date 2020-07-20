Маршрутка и легковая машина столкнулись на востоке Москвы. Видео

На востоке Москвы столкнулись микроавтобус и легковая машина. Пострадавших нет. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Инцидент произошел на Окружном проезде, дом 20. От удара легковой автомобиль перевернулся. Никто из участников аварии не пострадал.

Как сообщил один из участников ДТП, водитель не заметил стоящий впереди микроавтобус. В итоге машина сначала столкнулась с маршруткой, а после от удара машину перевернуло.

На месте работают сотрудники Госавтоиспекции.