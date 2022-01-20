Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье. Пострадали семь человек

Маршрутка и грузовик столкнулись на Каширском шоссе в Московской области. В результате ДТП пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на 30-м километре Каширского шоссе в 06:55.

«Произошло попутное столкновение маршрутной „Газели“ и грузового автомобиля Volvo», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Пострадавших, среди которых нет детей, госпитализировали. Сейчас на месте работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.