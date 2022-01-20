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    20 января 2022, 08:37

    Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье. Пострадали семь человек

    При столкновении маршрутки и грузовой машины в Подмосковье пострадали семь человек

    Наза Салех Захи

    Маршрутка и грузовик столкнулись на Каширском шоссе в Московской области. В результате ДТП пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

    Авария произошла на 30-м километре Каширского шоссе в 06:55.

    «Произошло попутное столкновение маршрутной „Газели“ и грузового автомобиля Volvo», — сообщили в ведомстве ТАСС.

    Пострадавших, среди которых нет детей, госпитализировали. Сейчас на месте работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.