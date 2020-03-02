Маршрутка и фура столкнулись под Владимиром. Один человек погиб

Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик на трассе М-7 «Волга» под Владимиром. Один человек погиб. В больницу города Гороховца госпитализировали 12 пострадавших.

Авария произошла на 334-м километре автодороги в ночь на 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Источник фото: ГУ МЧС по Владимирской области. Маршрутка после ДТП

По данным «Интерфакса», столкнулись маршрутка Mersedes Sprinter и грузовой автомобиль Mersedes.

В Центре медицины катастроф уточнили, что погиб один человек. Еще 12 получили различные травмы. Пострадавших отправили в больницу.

Специалистам МЧС и аварийно-спасательной службы Владимирской области пришлось деблокировать двух пострадавших, которые застряли в автомобиле.

Источник фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На кадрах с места происшествия видно, что у маршрутки смят весь перед.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 26 человек и девять единиц техники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.