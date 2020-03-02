02 марта 2020, 06:45
Маршрутка и фура столкнулись под Владимиром. Один человек погиб
Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик на трассе М-7 «Волга» под Владимиром. Один человек погиб. В больницу города Гороховца госпитализировали 12 пострадавших.
Авария произошла на 334-м километре автодороги в ночь на 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
По данным «Интерфакса», столкнулись маршрутка Mersedes Sprinter и грузовой автомобиль Mersedes.
В Центре медицины катастроф уточнили, что погиб один человек. Еще 12 получили различные травмы. Пострадавших отправили в больницу.
Специалистам МЧС и аварийно-спасательной службы Владимирской области пришлось деблокировать двух пострадавших, которые застряли в автомобиле.
На кадрах с места происшествия видно, что у маршрутки смят весь перед.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие 26 человек и девять единиц техники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.